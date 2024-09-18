Rumah Joe P Project Kebakaran, Diduga Gegara Charger HP

BANDUNG - Rumah artis senior Joehana Sutisna alias Joe P Project kebakaran. Diduga api berasal dari korsleting listrik charger handphone, Selasa 17 September 2024.

Rumah yang berada di Jalan Neptunus, Sekejati, Kota Bandung, itu kebakaran. Penyebab kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik.

Dari video tersebut beredar, terlihat sejumlah warga dan petugas pemadam kebakaran Kota Bbandung bahu membahu memadamkan kobaran api.

Area yang terbakar adalah ruang kamar yang berada di lantai dua.

Api berhasil dipadamkan setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran kota bandung turun ke lokasi kejadian.

(Angkasa Yudhistira)