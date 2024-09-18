Advertisement
Advertisement
Advertisement
home RCTI MNCTV GTV
Okezone.com
Untuk Anda
TV Scope
Tren
Okezone Radio
Viral
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
TV SCOPE

Menegangkan, Minibus Terbakar Di SPBU

Redaksi , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |16:15 WIB
Menegangkan, Minibus Terbakar Di SPBU
Mobil terbakar saat mengisi bahan bakar minyak terekam kamera pengawas SPBU/Foto: capture Buletin iNews
A
A
A

DEMAK - Detik-detik mobil terbakar saat mengisi bahan bakar minyak  terekam kamera pengawas SPBU Mranak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak. Akibat insiden ini seorang pengemudi dan penumpang mengalami luka bakar serius hingga 60 persen.
 
Percikan api dari belakang kabin mobil  tiba-tiba menjalar dan memunculkan kobaran api pada dasbord kendaraan. Seketika, Iskandar, penumpang minibus segera menarik keluar tubuh Anas Fachrudun yang duduk di belakang kemudi.
 
Dengan membawa alat pemadam api ringan, sejumlah petugas SPBU memadamkan kobaran api dan mendorong mobil menjauh dari mesin pompa BBM. Lantaran api tak kunjung padam petugas damkar yang tiba di lokasi segera menjinakkan si jago merah.
 
Akibat insiden tersebut  pengemudi dan penumpang mobil mengalami luka bakar serius hingga 60 persen dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Muhamadiah, Demak.  Diduga, minibus terbakar akibat konsleting dari kelistrikan kendaraan.\

Sukmawijaya/Demak/Jawa Tengah

(Fetra Hariandja)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/320/3207035/spbu-ctMd_large.png
Selewengkan BBM Subsidi, SPBU Disegel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178768/spbu-a42m_large.jpg
Begini Seharusnya Standar Layanan SPBU di Pertamina, dari Toilet hingga Musala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/455/3177721/po_bus-QHYq_large.png
Daftar PO Bus yang Ternyata Punya Bisnis SPBU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/622/3170646/spbu-u9wb_large.jpg
Adu Gaji Petugas SPBU Pertamina dengan SPBU Shell, Mana Lebih Tinggi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/320/3120518/spbu-ZFT0_large.jpg
Berapa Gaji Kerja di Pom Bensin?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/04/455/3119113/spbu-BkiR_large.jpeg
Berapa Biaya Buka SPBU Shell Indonesia?
Telusuri berita TV Scope lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement