Menegangkan, Minibus Terbakar Di SPBU

DEMAK - Detik-detik mobil terbakar saat mengisi bahan bakar minyak terekam kamera pengawas SPBU Mranak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak. Akibat insiden ini seorang pengemudi dan penumpang mengalami luka bakar serius hingga 60 persen.



Percikan api dari belakang kabin mobil tiba-tiba menjalar dan memunculkan kobaran api pada dasbord kendaraan. Seketika, Iskandar, penumpang minibus segera menarik keluar tubuh Anas Fachrudun yang duduk di belakang kemudi.



Dengan membawa alat pemadam api ringan, sejumlah petugas SPBU memadamkan kobaran api dan mendorong mobil menjauh dari mesin pompa BBM. Lantaran api tak kunjung padam petugas damkar yang tiba di lokasi segera menjinakkan si jago merah.



Akibat insiden tersebut pengemudi dan penumpang mobil mengalami luka bakar serius hingga 60 persen dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Muhamadiah, Demak. Diduga, minibus terbakar akibat konsleting dari kelistrikan kendaraan.\

Sukmawijaya/Demak/Jawa Tengah

(Fetra Hariandja)