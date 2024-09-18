Tragis, Pemuda Dibunuh Diduga Salah Sasaran

SEMARANG - Warga menemukan jasad Muhammad Tirza Nugroho Hermawan tewas bersimbah darah di pintu keluar SPBU Bendan Ngisor, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang. Pada tubuh mahasiswa ini ditemukan sejumlah luka diduga akibat sabetan senjata tajam.



Usai mendapat laporan polisi datang ke lokasi dan melakukan olah kejadian perkara. Guna penyelidikan lebih lanjut, jenazah korban dibawa ke kamar mayat RSUP Kariadi Semarang untuk dilakukan autopsi.



Menurut Arif, seorang saksi mata, dia melihat gerombolan remaja berboncengan mengendarai sepeda motor dan membawa senjata tajam menuju SPBU. Tak lama berselang melintas korban yang berboncengan dengan rekannya lalu dipaksa berhenti.



Diduga panik, berupaya kabur menyelamatkan diri namun motor yang dikendarainya menyenggol belakang mobil dan terjatuh hingga menjadi sasaran pengeroyokan. Nahas, warga Bandungharjo/ Sonorejo, Kabupaten Jepara ini tewas dan rekannya berhasil menyelamatkan diri.



Kapolrestabes Semarang memastikan, Muhammad Tirza Nugroho bukan pelaku tawuran dan diduga korban salah sasaran.





(Maruf El Rumi)