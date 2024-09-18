TV SCOPE

Tragis, Pemuda Dibunuh Diduga Salah Sasaran

Kristiadi , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |16:17 WIB
Ilustrasi pembunuhan. (Foto: Freepick)
SEMARANG -  Warga menemukan jasad Muhammad Tirza Nugroho Hermawan tewas bersimbah darah di pintu keluar SPBU Bendan Ngisor, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang. Pada tubuh mahasiswa ini ditemukan sejumlah luka diduga akibat sabetan senjata tajam.
 
Usai mendapat laporan polisi datang ke lokasi dan melakukan olah kejadian perkara. Guna penyelidikan lebih lanjut,  jenazah korban dibawa ke kamar mayat RSUP Kariadi Semarang untuk dilakukan autopsi.
 
Menurut Arif, seorang saksi mata, dia melihat gerombolan remaja berboncengan mengendarai sepeda motor dan membawa senjata tajam menuju SPBU. Tak lama berselang melintas korban yang berboncengan dengan rekannya lalu dipaksa berhenti.
 
Diduga panik, berupaya kabur menyelamatkan diri namun  motor yang dikendarainya menyenggol belakang mobil dan terjatuh hingga menjadi sasaran pengeroyokan.  Nahas, warga Bandungharjo/ Sonorejo, Kabupaten Jepara ini tewas dan rekannya berhasil menyelamatkan diri.
 
Kapolrestabes Semarang memastikan,  Muhammad Tirza Nugroho bukan pelaku tawuran  dan diduga korban salah sasaran.
 
 

(Maruf El Rumi)

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/340/3068420/orangtua_korban_pembunuhan_wanita_dalam_lemari_berharap_pelaku_segera_ditangkap-IuMf_large.jpg
Orangtua Wanita Tewas Dalam Lemari Desak Polisi Tangkap Pelaku Pembunuh Anaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/340/3068191/mayat-OwAn_large.jpg
Periksa 8 Saksi, Polisi Buru Pelaku Pembunuhan Wanita Dalam Lemari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/340/3067991/ilustrasi-UjMu_large.jpg
Wanita Penghuni Kosan Ditemukan Tewas dalam Lemari, Diduga Jadi Korban Pembunuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/340/3067357/pembunuhan-mXPV_large.jpg
DNA dan Sperma di Tubuh Gadis Penjual Gorengan Terbukti Milik Indra Dragon!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/337/3067110/indra_dragon_tersangka_kasus_pembunuhan_gadis_penjual_gorengan-pALM_large.jpg
Indra Dragon, Pembunuh Gadis Penjual Gorengan Terancam Hukuman Mati 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/337/3067097/tersangka_kasus_pembunuhan_gadis_penjual_gorengan-LMUV_large.jpg
Tersangka Kasus Gadis Penjual Gorengan Bakal Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana 
