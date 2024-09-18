Tempat Pembuangan Sampah Terbakar

CILEGON - Tempat pembuangan sampah akhir atau TPSA Bagendung, Kota Cilegon, Banten, terbakar. Kobaran api disertai kepulan asap pekat membumbung tinggi di lokasi kebakaran.



Api membakar tumpukan sampah di area seluas 900 meter. Kebakaran diduga akibat aktivitas pembakaran sampah.



Kebakaran juga pernah terjadi di lokasi yang sama pada tahun 2019 lalu. Kebakaran saat itu membuat warga di sekitar lokasi mengungsi karena terganggu asap sampah.



Kebakaran TPSA masih belum dapat ditanggulangi. Kabut asap tebal imbas kebakaran menyelimuti perkampungan di dekat lokasi kebakara. Tidak hanya menghalangi jarak pandang pengguna jalan aroma sampah terbakar juga menusuk hidung.



Selain menjadi tempat penampungan sampah masyarakat, TPSA Bagendung, juga mengolah sampah menjadi bahan bakar pengganti batubara. Sekitar 30 ton sampah kota diserap setiap harinya untuk diolah menjadi bahan bakar pengganti batubara di 21 pembangkit listrik tenaga uap, PLTUdi Kota Cilegon.

(Fetra Hariandja)