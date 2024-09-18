HOME TV SCOPE

Pencuri Spesialis Gerobak Penjual dan Aki Truk Berhasil Diamankan

Jaka Samudra (Sindo TV) , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |16:35 WIB
Pencurian aki mobil beraksi di salah satu truk yang sedang berhenti.
PASURUAN - Aksi dua pria yang mencuri gerobak penjual es tebu milik Suliyeh, terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Berbekal rekaman cctv, polisi berhasil meringkus SH dan AA.
 
Kedua pelaku di rumahnya masing-masing di Kecamatan Winongan dan Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Bersama kedua pelaku, polisi menyita satu unit mesin penggiling tebu beserta gerobaknya, milik Suliyeh. 

Petugas kemudian mengembalikan barang bukti milik korban  untuk berjualan kembali. Di lokasi berbeda, aksi dua pencuri spesialis aki truk, terekam cctv, di Jalan Lombok, Kota Pasuruan. Dalam aksinya,  kedua pelaku menyasar truk yang terparkir di pinggir jalan.
 
Usai mendapat laporan, polisi berhasil meringkus MF, di wilayah Trajeng, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan. Sedangkan, satu pelaku lainnya dalam pengejaran. Kini, ketiga pelaku mendekam di ruang tahanan Mapolresta Pasuruan dan terancam pidana lima tahun penjara.
 

(Maruf El Rumi)

