Harga Emas Melonjak, Perhiasan Imitasi Laris Manis Jelang Lebaran

PURWAKARTA – Melambungnya harga emas tak menghalangi warga untuk tetap tampil bergaya saat Lebaran. Di Pasar Rebo, Purwakarta, Jawa Barat, perhiasan emas imitasi menjadi buruan warga sebagai alternatif yang lebih terjangkau.

Toko perhiasan emas imitasi di kawasan tersebut diserbu pembeli yang ingin mendapatkan cincin, gelang, kalung, hingga anting dengan tampilan tak kalah berkilau dari emas asli. Dengan harga mulai dari Rp25 ribu hingga Rp35 ribu per gram, perhiasan imitasi ini tetap bisa dijual kembali meski bukan emas murni.

Menjelang Idul Fitri, permintaan perhiasan emas imitasi terus meningkat. Omzet pedagang bahkan bisa mencapai puluhan juta rupiah per hari, terutama di hari-hari terakhir Ramadhan. (Dwinarto)

