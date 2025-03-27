Tragis! Mobil Pemudik Ditabrak Kereta di Sukoharjo, Empat Orang Tewas

SUKOHARJO – Kecelakaan maut antara Kereta Api Batara Kresna dan sebuah mobil pemudik terjadi di perlintasan kereta api di Kelurahan Gayam, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu.

Mobil yang berisi tujuh penumpang itu terpental hampir 20 meter setelah dihantam kereta. Akibat insiden ini, empat orang dilaporkan meninggal dunia, sementara tiga lainnya mengalami luka-luka.

Aparat kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) serta memeriksa beberapa saksi, termasuk penjaga palang pintu perlintasan, untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan tersebut. (Zannuar Setiadji/Dwinarto)

