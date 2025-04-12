Jelang Musim Haji 2025, Arab Saudi Hentikan Sementara Visa untuk 14 Negara Termasuk Indonesia

JAKARTA – Menjelang pelaksanaan ibadah haji tahun 2025, Pemerintah Arab Saudi resmi menghentikan sementara penerbitan visa jangka pendek bagi warga dari 14 negara, termasuk Indonesia. Kebijakan ini mulai diberlakukan pada 13 April 2025.

Jenis visa yang ditangguhkan mencakup visa kunjungan bisnis satu kali maupun multi-entry, e-visa turis, visa umrah, dan visa kunjungan keluarga. Langkah ini diambil sebagai bagian dari pengaturan arus masuk wisatawan asing menjelang puncak musim haji, guna memastikan kelancaran pelaksanaan ibadah tahunan tersebut.

Selain Indonesia, negara-negara yang terdampak kebijakan ini adalah India, Pakistan, Bangladesh, Mesir, Irak, Nigeria, Yordania, Aljazair, Sudan, Ethiopia, Tunisia, Yaman, dan Maroko.

Kebijakan ini tidak mempengaruhi visa haji yang dikelola melalui jalur resmi penyelenggara haji masing-masing negara. Namun, masyarakat diimbau untuk menunda rencana perjalanan non-haji ke Arab Saudi hingga masa penangguhan berakhir. (iNewsTV/Dwinarto)





