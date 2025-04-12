Advertisement
Advertisement
Advertisement
home RCTI MNCTV GTV
Okezone.com
Untuk Anda
TV Scope
Tren
Okezone Radio
Viral
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME TV SCOPE GTV

Jelang Musim Haji 2025, Arab Saudi Hentikan Sementara Visa untuk 14 Negara Termasuk Indonesia

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Sabtu, 12 April 2025 |14:01 WIB
A
A
A

JAKARTA – Menjelang pelaksanaan ibadah haji tahun 2025, Pemerintah Arab Saudi resmi menghentikan sementara penerbitan visa jangka pendek bagi warga dari 14 negara, termasuk Indonesia. Kebijakan ini mulai diberlakukan pada 13 April 2025.

Jenis visa yang ditangguhkan mencakup visa kunjungan bisnis satu kali maupun multi-entry, e-visa turis, visa umrah, dan visa kunjungan keluarga. Langkah ini diambil sebagai bagian dari pengaturan arus masuk wisatawan asing menjelang puncak musim haji, guna memastikan kelancaran pelaksanaan ibadah tahunan tersebut.

Selain Indonesia, negara-negara yang terdampak kebijakan ini adalah India, Pakistan, Bangladesh, Mesir, Irak, Nigeria, Yordania, Aljazair, Sudan, Ethiopia, Tunisia, Yaman, dan Maroko.

Kebijakan ini tidak mempengaruhi visa haji yang dikelola melalui jalur resmi penyelenggara haji masing-masing negara. Namun, masyarakat diimbau untuk menunda rencana perjalanan non-haji ke Arab Saudi hingga masa penangguhan berakhir. (iNewsTV/Dwinarto)


 

(Rani Hardjanti)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/337/3209334//bus_terbakar-8Cys_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/28/18/3209192//bus_jamaah_umrah_terbakar_di_arab_saudi-1GqY_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/626/3207877//mudik-Nedx_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/625/3207872//rudal-OQr5_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/398/3207090//ilustrasi-t8aF_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/337/3206971//kebakaran-ZFcQ_large.jpg
Telusuri berita TV Scope lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement