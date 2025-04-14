Advertisement
Advertisement
Advertisement
home RCTI MNCTV GTV
Okezone.com
Untuk Anda
TV Scope
Tren
Okezone Radio
Viral
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME TV SCOPE RCTI

Toko Petasan di Pasar Leuwiliang Terbakar, Ledakan Bertubi-tubi Bikin Warga Panik

Tim iNews TV , Jurnalis-Senin, 14 April 2025 |22:16 WIB
Toko Petasan di Pasar Leuwiliang Terbakar, Ledakan Bertubi-tubi Bikin Warga Panik
Toko petasan di Pasar Leuwiliang terbakar, ledakan bertubi-tubi bikin warga panik. (Foto: RCTI)
A
A
A

BOGOR – Rentetan ledakan mengguncang kawasan Pasar Leuwiliang, Kabupaten Bogor, saat sebuah toko mainan yang juga menjual ratusan petasan terbakar. Ledakan yang disertai semburan kembang api ke udara membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah.

Kebakaran yang diduga dipicu korsleting listrik ini sempat menyulitkan petugas pemadam kebakaran karena banyaknya warga yang memadati jalan di sekitar lokasi. Api baru berhasil dipadamkan setelah tiga jam berjibaku dengan si jago merah.

Meski tidak ada korban jiwa, kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. (Dwinarto)

(Tuty Ocktaviany)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Ledakan TV Scope RCTI TV Scope
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement