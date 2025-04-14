Toko Petasan di Pasar Leuwiliang Terbakar, Ledakan Bertubi-tubi Bikin Warga Panik

BOGOR – Rentetan ledakan mengguncang kawasan Pasar Leuwiliang, Kabupaten Bogor, saat sebuah toko mainan yang juga menjual ratusan petasan terbakar. Ledakan yang disertai semburan kembang api ke udara membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah.

Kebakaran yang diduga dipicu korsleting listrik ini sempat menyulitkan petugas pemadam kebakaran karena banyaknya warga yang memadati jalan di sekitar lokasi. Api baru berhasil dipadamkan setelah tiga jam berjibaku dengan si jago merah.

Meski tidak ada korban jiwa, kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. (Dwinarto)

(Tuty Ocktaviany)