Cemburu Buta, Seorang Wanita Bakar Rumah Mantan di Muna Barat

Tim iNews TV , Jurnalis-Selasa, 15 April 2025 |14:59 WIB
Cemburu buta, seorang wanita bakar rumah mantan di Muna Barat. (Foto: GTV)
MUNA BARAT – Kebakaran hebat melanda sebuah rumah dan kios di Jalan Poros Desa Lailangga, Kecamatan Wadaga, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Insiden ini terekam dalam video amatir warga dan memperlihatkan api melalap habis bangunan yang sebagian besar terbuat dari kayu.

Awalnya, warga mengira kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Namun, penyelidikan polisi mengungkap fakta mengejutkan: rumah tersebut ternyata sengaja dibakar oleh seorang perempuan yang sakit hati karena masalah asmara.

Pelaku nekat membakar rumah milik seorang duda yang pernah menjadi kekasihnya. Ia merasa tertipu setelah mengetahui sang mantan menjalin hubungan dengan perempuan lain. Ironisnya, pelaku juga turut menyaksikan rumah tersebut terbakar hingga api padam, sebelum akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian.

“Motif pelaku karena sakit hati dan merasa ditipu selama berpacaran. Mantannya ternyata punya lebih dari satu pacar,” ujar Kasi Humas Polres Muna, Ipda Baharuddin.

Dalam peristiwa ini, tidak ada korban jiwa. Namun, seluruh isi rumah dan kios ludes terbakar dan tak satu pun barang dapat diselamatkan. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolres Muna untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. (Dwinarto)

(Tuty Ocktaviany)

