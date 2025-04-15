Warung Soto dan Klontong di Jombang Dibakar OTK Pakai Bom Molotov

Tim iNews TV , Jurnalis-Selasa, 15 April 2025 |15:06 WIB
Warung Soto dan Klontong di Jombang Dibakar OTK Pakai Bom Molotov
Warung soto dan klontong di Jombang dibakar OTK pakai bom molotov. (Foto: GTV)
JOMBANG – Dua warung milik warga di tepi Jalan Raya Desa Bandung, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, ludes terbakar setelah diduga dibakar menggunakan bom molotov oleh orang tak dikenal (OTK), Minggu malam.

Kebakaran yang terekam dalam video amatir warga ini bermula dari warung soto yang kemudian merembet ke warung klontong di sebelahnya. Kobaran api dengan cepat membesar dan melahap habis seluruh bangunan yang sebagian besar berbahan kayu.

“Iya mas, tiba-tiba ada api besar. Saya lihat ada pecahan botol dan bau minyak tanah. Warung saya ikut terbakar,” ujar Kusnawati, pemilik warung klontong yang menjadi korban kebakaran.

Polisi menemukan pecahan botol kaca berisi minyak tanah lengkap dengan sumbu di lokasi kejadian. Hal ini memperkuat dugaan bahwa kebakaran dipicu oleh aksi pembakaran menggunakan bom molotov. Sejumlah saksi mata juga mengaku melihat seorang pria berpakaian serba hitam keluar dari warung sesaat sebelum api membesar.

Kapolsek Diwek, AKP Edi Widoyono, menyebut pihaknya telah mengerahkan Tim Inafis untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). "Kami masih lakukan penyelidikan dan mencari pelaku pembakaran. Beberapa bukti sudah kami amankan," ujarnya.

Hingga kini, motif pembakaran masih dalam penyelidikan. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. (Dwinarto)

(Tuty Ocktaviany)

Berita Terkait
Pabrik Kaos Kaki di Bekasi Terbakar saat Tidak Beroperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/25/338/3208750//kebakaran-dEwv_large.jpg
Pabrik Kaos Kaki di Bekasi Terbakar, 8 Mobil Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/21/340/3208212//kebakaran-Rstv_large.jpg
Gudang Pertanian Terbakar saat Shalat Ied, Wanita Paruh Baya Ditemukan Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/626/3207877//mudik-Nedx_large.jpg
Tol Cikatama Dibanjiri Kendaraan Pemudik, Macet Tak Terelakkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/625/3207872//rudal-OQr5_large.jpg
Iran Terus Hujani Israel dengan Rudal Canggih, Sejjil Turut Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/338/3207140//kebakaran-hyqa_large.jpg
Sejumlah Rumah di Mampang Prapatan Terbakar, 17 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan
