Pelaku Usaha Mitra Program Makan Bergizi Gratis Terancam Bangkrut

JAKARTA – Sejumlah pelaku usaha yang menjadi mitra dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengaku terancam gulung tikar setelah tak kunjung menerima pembayaran atas ribuan paket makanan yang telah disalurkan. Salah satu mitra, Ira Mesra Destiawati, menyebut telah mendistribusikan sekitar 3.000 paket makanan bergizi ke 19 sekolah di Jakarta, namun belum menerima pembayaran sepeser pun dari pihak penyelenggara.

Dapur yang biasanya beroperasi aktif kini terpaksa berhenti total. Tak ada aktivitas memasak karena keterbatasan dana. Ira mengaku telah menggelontorkan dana pribadi sebesar Rp2 miliar untuk membangun dapur dan memenuhi perlengkapan sesuai standar program, ditambah Rp950 juta untuk biaya operasional produksi makanan.

Karena tak kunjung mendapat kejelasan dari pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Ira akhirnya melaporkan kasus ini ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan dugaan penipuan dan penggelapan dana miliaran rupiah.

Kasus ini menyoroti potensi kerugian besar yang dialami pelaku usaha kecil dan menengah yang menjadi mitra program pemerintah jika sistem pengelolaannya tidak transparan dan akuntabel. (Helmi Sajangbati/Dwinarto)

