Advertisement
Advertisement
Advertisement
home RCTI MNCTV GTV
Okezone.com
Untuk Anda
TV Scope
Tren
Okezone Radio
Viral
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME TV SCOPE RCTI

Pelaku Usaha Mitra Program Makan Bergizi Gratis Terancam Bangkrut

Redaksi , Jurnalis-Rabu, 16 April 2025 |18:51 WIB
A
A
A

JAKARTA – Sejumlah pelaku usaha yang menjadi mitra dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengaku terancam gulung tikar setelah tak kunjung menerima pembayaran atas ribuan paket makanan yang telah disalurkan. Salah satu mitra, Ira Mesra Destiawati, menyebut telah mendistribusikan sekitar 3.000 paket makanan bergizi ke 19 sekolah di Jakarta, namun belum menerima pembayaran sepeser pun dari pihak penyelenggara.

Dapur yang biasanya beroperasi aktif kini terpaksa berhenti total. Tak ada aktivitas memasak karena keterbatasan dana. Ira mengaku telah menggelontorkan dana pribadi sebesar Rp2 miliar untuk membangun dapur dan memenuhi perlengkapan sesuai standar program, ditambah Rp950 juta untuk biaya operasional produksi makanan.

Karena tak kunjung mendapat kejelasan dari pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Ira akhirnya melaporkan kasus ini ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan dugaan penipuan dan penggelapan dana miliaran rupiah.

Kasus ini menyoroti potensi kerugian besar yang dialami pelaku usaha kecil dan menengah yang menjadi mitra program pemerintah jika sistem pengelolaannya tidak transparan dan akuntabel. (Helmi Sajangbati/Dwinarto)

(Rani Hardjanti)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/320/3209164//menkeu_purbaya-3SRy_large.jpg
Purbaya Sebut Negara Hemat Rp40 Triliun per Tahun jika MBG Dipangkas Jadi 5 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/320/3208814//makan_bergizi_gratis-oksr_large.jpg
4 Fakta MBG Dipangkas Jadi 5 Hari, Negara Hemat Rp40 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/320/3209135//makan_bergizi_gratis-WLdY_large.jpg
BGN Sebut Ribuan SPPG Dihentikan Sementara, Belum Daftar SLHS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/320/3209053//makan_bergizi-dLTX_large.jpg
MBG Jadi 5 Hari dalam Seminggu, Purbaya: Efisien dan Tidak Kurangi Kualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/337/3208866//mbg-EgAr_large.jpg
Tak Kantongi SLHS, 1.528 SPPG di Seluruh Indonesia Di-Suspend
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/25/320/3208788//presiden_prabowo-3L4j_large.jpg
Prabowo Lanjutkan MBG di Tengah Efisiensi: Daripada Uang Dikorupsi, Lebih Baik Rakyat Saya Bisa Makan
Telusuri berita TV Scope lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement