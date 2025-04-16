HOME TV SCOPE RCTI

Harga Emas Tembus Rp1,9 Juta per Gram, Warga Antusias Borong Meski Stok Langka

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Rabu, 16 April 2025 |19:18 WIB
Harga Emas Tembus Rp1,9 Juta per Gram, Warga Antusias Borong Meski Stok Langka
JAKARTA – Harga emas kembali mencetak rekor tertinggi hari ini, menembus angka Rp1,9 juta per gram. Meski harganya terus meroket, antusiasme masyarakat untuk membeli logam mulia justru semakin tinggi, bahkan di tengah kelangkaan stok.

Pantauan di butik emas Logam Mulia Antam kawasan Pulogadung, Jakarta Timur, menunjukkan lonjakan minat warga yang mengantre sejak pagi. Kuota antrean pembelian emas sebanyak 200 orang per hari langsung habis hanya dalam hitungan menit. Jenis emas dengan gramasi besar pun kini mulai langka, tersisa hanya kepingan 0,5 gram, 1 gram, 2 gram, dan 5 gram.

Pihak butik pun membatasi pembelian maksimal tiga keping per orang, terlepas dari berat gramasi yang dipilih. Kondisi serupa juga terjadi di kawasan Cikini Gold Center, Menteng, Jakarta Pusat, di mana stok emas batangan, terutama pecahan 5 dan 10 gram, sudah habis terjual.

Lonjakan harga emas dalam sebulan terakhir tidak menyurutkan minat masyarakat. Emas tetap menjadi pilihan utama sebagai bentuk investasi aman di tengah ketidakpastian ekonomi. (Tim iNews/Dwinarto)

(Rani Hardjanti)

Berita Terkait
Rupiah Terancam Tembus Rp17.100 pada Pekan Depan Imbas Krisis Energi Global
Harga Emas Antam Hari Ini Stagnan Dijual Rp2.837.000 per Gram
Harga Emas Antam Naik Rp27 Ribu Hari Ini, Segram Jadi Rp2.837.000
Rupiah Ditutup Melemah ke Rp16.979 per Dolar AS
Emas Antam Turun Rp40 Ribu, Harga Terendah Rp1.455.000 per Gram
Daftar Terbaru Harga Emas Antam, Galeri24 dan UBS Hari Ini 26 Maret 2026
