Harga Emas Tembus Rp1,9 Juta per Gram, Warga Antusias Borong Meski Stok Langka

JAKARTA – Harga emas kembali mencetak rekor tertinggi hari ini, menembus angka Rp1,9 juta per gram. Meski harganya terus meroket, antusiasme masyarakat untuk membeli logam mulia justru semakin tinggi, bahkan di tengah kelangkaan stok.

Pantauan di butik emas Logam Mulia Antam kawasan Pulogadung, Jakarta Timur, menunjukkan lonjakan minat warga yang mengantre sejak pagi. Kuota antrean pembelian emas sebanyak 200 orang per hari langsung habis hanya dalam hitungan menit. Jenis emas dengan gramasi besar pun kini mulai langka, tersisa hanya kepingan 0,5 gram, 1 gram, 2 gram, dan 5 gram.

Pihak butik pun membatasi pembelian maksimal tiga keping per orang, terlepas dari berat gramasi yang dipilih. Kondisi serupa juga terjadi di kawasan Cikini Gold Center, Menteng, Jakarta Pusat, di mana stok emas batangan, terutama pecahan 5 dan 10 gram, sudah habis terjual.

Lonjakan harga emas dalam sebulan terakhir tidak menyurutkan minat masyarakat. Emas tetap menjadi pilihan utama sebagai bentuk investasi aman di tengah ketidakpastian ekonomi. (Tim iNews/Dwinarto)

