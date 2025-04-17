Ban Pesawat Garuda Indonesia GA-288 Copot Saat Mendarat di Tanjungpinang

Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA-288 mengalami insiden salah satu ban copot/Foto: RCTI

TANJUNGPINANG – Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA-288 mengalami insiden setelah salah satu ban pesawat copot saat mendarat di Bandara Raja Haji Fisabilillah, Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Video amatir yang direkam oleh penumpang memperlihatkan kejadian tersebut yang terjadi saat pesawat akan mendarat, menghebohkan seluruh penumpang.

Pesawat yang berangkat dari Jakarta ini membawa 161 penumpang, namun alhamdulillah, seluruh penumpang berhasil selamat. Akibat insiden ini, beberapa penerbangan di Bandara Raja Haji Fisabilillah mengalami penundaan. (Dwinarto)

(Fetra Hariandja)