Beri Motivasi ke Mahasiswa, Angela Tanoesoedibjo Tekankan Pentingnya Literasi Keuangan

JAKARTA – MNC University menggelar kuliah umum dan seminar bertajuk “Pentingnya Literasi Investasi Pasar Modal” di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Kegiatan ini dihadiri oleh ratusan mahasiswa serta sejumlah tokoh penting dari MNC Group, termasuk Jessica Tanoesoedibjo, Angela Tanoesoedibjo, dan Rektor MNC University, Dendi Pratama.

Dalam kesempatan yang sama, MNC University juga secara resmi meluncurkan logo baru yang merepresentasikan nilai-nilai budaya luhur, modernitas, serta semangat untuk terus relevan di era yang terus berubah. Logo ini menjadi simbol dari identitas institusi pendidikan yang tidak hanya berakar pada tradisi, tetapi juga siap menjawab tantangan masa depan.

Angela Tanoesoedibjo yang juga menjabat sebagai CEO iNews Media Group memberikan motivasi kepada mahasiswa dan menekankan pentingnya literasi keuangan, khususnya di kalangan generasi muda. Dia berharap mahasiswa MNC University mampu menjadi pionir dalam pengelolaan keuangan yang cerdas sejak usia dini.

Peluncuran logo baru disambut hangat oleh para mahasiswa, yang diharapkan dapat semakin membanggakan almamater mereka dan memperkuat rasa identitas sebagai bagian dari MNC University.

