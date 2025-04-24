Kebutaan karena Katarak Bisa Disembuhkan

BOGOR – MNC Peduli dan MNC Land, bekerja sama dengan Rumah Sakit Islam Assyifa, menggelar bakti sosial berupa operasi katarak gratis bagi warga kurang mampu di wilayah Cigombong dan sekitarnya, tepatnya di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City, Kabupaten Bogor.

Kegiatan kemanusiaan ini disambut antusias oleh warga. Sejak pagi, Mahoni Ballroom di Lido Lake Resort, Bogor, dipadati ratusan calon pasien yang mengantri untuk menjalani pemeriksaan sebelum operasi. Sebagian besar peserta berasal dari kalangan masyarakat prasejahtera di daerah pedesaan.

Program ini menjadi bentuk nyata kepedulian sosial MNC Peduli dan MNC Land, yang bertujuan meringankan beban masyarakat yang tidak memiliki akses layanan kesehatan memadai. Pemeriksaan dan tindakan operasi dilakukan oleh tenaga medis profesional dari RS Islam Assyifa.

Pemerintah setempat turut mengapresiasi kegiatan ini karena sangat membantu masyarakat dalam menjaga kualitas penglihatan, terutama di usia lanjut yang rentan terhadap gangguan mata seperti katarak.

Bakti sosial ini juga tak lepas dari kontribusi masyarakat Indonesia yang telah berdonasi dan mempercayakan penyalurannya kepada MNC Peduli untuk disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

(Andi Firmansyah/Dwinarto)

(Rani Hardjanti)