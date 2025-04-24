Jambret Handphone Lompat ke Kali, Sembunyi 30 Menit Hindari Amukan Warga

JAKARTA – Seorang pelaku penjambretan handphone nekat menceburkan diri ke dalam kali di kawasan Jalan Tanah Tinggi Barat, Senen, Jakarta Pusat, demi menghindari amukan warga yang mengepungnya usai aksi kejahatan gagal total.

Pelaku yang mengendarai sepeda motor dengan melawan arus panik usai merampas ponsel milik seorang wanita. Aksi tersebut diketahui warga, yang langsung beramai-ramai mengejarnya.

Diduga hilang kendali, pelaku menabrak kendaraan lain dan terjatuh. Dalam upaya melarikan diri, ia berlari ke arah halte busway dan spontan melompat ke dalam kali untuk bersembunyi.

Meski berusaha bersembunyi di balik tembok kali selama 30 menit, warga tetap menunggu di tepian. Akhirnya, aparat Polres Metro Jakarta Pusat datang dan berhasil mengevakuasi pelaku dari dalam kali. Pelaku kini diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. (Dwinarto/Rani Stones Sanjaya)

