Advertisement
Advertisement
Advertisement
home RCTI MNCTV GTV
Okezone.com
Untuk Anda
TV Scope
Tren
Okezone Radio
Viral
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME TV SCOPE GTV

Jambret Handphone Lompat ke Kali, Sembunyi 30 Menit Hindari Amukan Warga

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Kamis, 24 April 2025 |14:41 WIB
Jambret Handphone Lompat ke Kali, Sembunyi 30 Menit Hindari Amukan Warga
Jambret Handphone Lompat ke Kali, Sembunyi 30 Menit Hindari Amukan Warga. (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA – Seorang pelaku penjambretan handphone nekat menceburkan diri ke dalam kali di kawasan Jalan Tanah Tinggi Barat, Senen, Jakarta Pusat, demi menghindari amukan warga yang mengepungnya usai aksi kejahatan gagal total.

Pelaku yang mengendarai sepeda motor dengan melawan arus panik usai merampas ponsel milik seorang wanita. Aksi tersebut diketahui warga, yang langsung beramai-ramai mengejarnya.

Diduga hilang kendali, pelaku menabrak kendaraan lain dan terjatuh. Dalam upaya melarikan diri, ia berlari ke arah halte busway dan spontan melompat ke dalam kali untuk bersembunyi.

Meski berusaha bersembunyi di balik tembok kali selama 30 menit, warga tetap menunggu di tepian. Akhirnya, aparat Polres Metro Jakarta Pusat datang dan berhasil mengevakuasi pelaku dari dalam kali. Pelaku kini diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. (Dwinarto/Rani Stones Sanjaya)

(Rani Hardjanti)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/626/3207877//mudik-Nedx_large.jpg
Tol Cikatama Dibanjiri Kendaraan Pemudik, Macet Tak Terelakkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/625/3207872//rudal-OQr5_large.jpg
Iran Terus Hujani Israel dengan Rudal Canggih, Sejjil Turut Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/627/3205674//tel_aviv-apeV_large.jpg
Gelombang Serangan Rudal Iran Bobol Iron Dome Israel, Langit Tel Aviv Membara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/626/3205665//tni_siaga_1-mvAk_large.jpg
Perintah Darurat Panglima! Jenderal Agus Subiyanto Naikkan Status TNI ke Siaga 1, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/338/3204775//tangkap-65bF_large.jpg
Lansia Pingsan saat Hendak Dijambret, Pelaku Ditangkap saat Pura-Pura Tolong Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/625/3202635//scope_pengamen-IxFa_large.jpg
Detik-Detik Nyanyian Potong Bebek Angsa Akhiri Pelarian Buron Tawuran Berdarah
Telusuri berita TV Scope lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement