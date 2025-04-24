Advertisement
Advertisement
Advertisement
home RCTI MNCTV GTV
Okezone.com
Untuk Anda
TV Scope
Tren
Okezone Radio
Viral
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME TV SCOPE GTV

Truk Terjun ke Sungai Sedalam 15 Meter di Pesisir Barat, Tiga Orang Tewas

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Kamis, 24 April 2025 |14:54 WIB
A
A
A

PESISIR BARAT – Kecelakaan maut terjadi di Pekon Way Sindi, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Sebuah truk bermuatan 13 orang terjun ke sungai sedalam 15 meter, menyebabkan tiga orang tewas di tempat.

Selain korban meninggal, tiga penumpang lainnya mengalami luka berat dan tujuh orang luka ringan. Warga sekitar yang mengetahui insiden tersebut langsung turun tangan mengevakuasi para korban dari dasar sungai dan membawa mereka ke puskesmas terdekat.

Menurut keterangan warga, kecelakaan tunggal ini bermula saat truk melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Bengkulu menuju Bandar Lampung. Saat melintasi jembatan, kendaraan tiba-tiba hilang kendali, menabrak pembatas besi, dan terjun bebas ke sungai.

Kepala Puskesmas Karya Penggawa, Yusuf Firmansyah, membenarkan bahwa seluruh korban telah mendapat penanganan medis, baik yang luka ringan maupun luka berat. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan yang merenggut nyawa tersebut. (Enrico Ngantung/Dwinarto)

(Rani Hardjanti)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita TV Scope lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement