Truk Terjun ke Sungai Sedalam 15 Meter di Pesisir Barat, Tiga Orang Tewas

PESISIR BARAT – Kecelakaan maut terjadi di Pekon Way Sindi, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Sebuah truk bermuatan 13 orang terjun ke sungai sedalam 15 meter, menyebabkan tiga orang tewas di tempat.

Selain korban meninggal, tiga penumpang lainnya mengalami luka berat dan tujuh orang luka ringan. Warga sekitar yang mengetahui insiden tersebut langsung turun tangan mengevakuasi para korban dari dasar sungai dan membawa mereka ke puskesmas terdekat.

Menurut keterangan warga, kecelakaan tunggal ini bermula saat truk melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Bengkulu menuju Bandar Lampung. Saat melintasi jembatan, kendaraan tiba-tiba hilang kendali, menabrak pembatas besi, dan terjun bebas ke sungai.

Kepala Puskesmas Karya Penggawa, Yusuf Firmansyah, membenarkan bahwa seluruh korban telah mendapat penanganan medis, baik yang luka ringan maupun luka berat. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan yang merenggut nyawa tersebut. (Enrico Ngantung/Dwinarto)

