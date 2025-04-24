Truk Sawit Alami Rem Blong hingga Hantam Rumah, Dua Anak Tewas di Tempat

PADANG – Kecelakaan tragis terjadi di Jalan Raya Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatra Barat, saat sebuah truk pengangkut minyak kelapa sawit menabrak sebuah rumah warga yang berada di pinggir jalan.

Truk yang melaju dari arah Solok menuju Kota Padang itu diduga mengalami rem blong hingga kehilangan kendali. Kendaraan besar tersebut langsung menghantam rumah warga dan masuk hingga ke ruang tamu dan kamar tidur.

Dalam insiden ini, dua anak penghuni rumah tewas seketika. Korban atas nama Kalia Valisa (2) dan Raffa (10) dilaporkan berada di dalam kamar saat kejadian nahas itu terjadi. Sementara tiga penghuni rumah lainnya serta sopir truk mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Semen Padang untuk mendapatkan perawatan. Rencananya, kedua korban akan dimakamkan di kawasan Lubuk Kilangan.

Hingga kini, petugas kepolisian masih melakukan olah TKP dan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab pasti kecelakaan tersebut. (Budi Sunandar/Dwinarto)





(Rani Hardjanti)