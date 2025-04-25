Ratusan Pelat Besi Pelindung Jalan Tol Wiyoto Wiyono di Tj Priok Jakarta Hilang Dicuri, Warga Resah

JAKARTA – Ratusan pelat besi pelindung beton di Jalan Tol Wiyoto Wiyono, Tanjung Priok, Jakarta Utara, hilang dicuri. Pencurian yang sudah berlangsung selama setahun ini membuat warga setempat resah, khawatir jika jalan tol tersebut bisa roboh akibat kehilangan pelat besi yang berfungsi melindungi lapisan beton agar tidak mudah rusak.

Meskipun warga sempat memergoki kawanan pencuri yang beraksi pada siang hari, pelaku berhasil kabur. Warga pun meminta agar pengelola jalan tol segera memperbaiki pelindung beton yang hilang demi menghindari bahaya bagi pengguna jalan. (Sofyan Firdaus/Dwinarto)

(Rani Hardjanti)