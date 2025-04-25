Polisi Periksa Pelapor Kasus Dugaan Penipuan dan Penggelapan Dana MBG di Kalibata

JAKARTA – Kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat di Jakarta Selatan. Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa pelapor yang juga merupakan mitra dari Dapur SP-PG Kalibata.

Pemeriksaan ini melibatkan lima saksi yang berasal dari mitra dapur tersebut, yang dimintai keterangan terkait dugaan penyelewengan dana. Menurut informasi yang dihimpun, pemeriksaan dilakukan terhadap pihak pelapor serta korban, yang bekerja di bagian administrasi, operasional, dan pihak-pihak yang mengetahui perjanjian antara yayasan yang mengelola program tersebut dengan korban.

Kasus ini semakin mendapat perhatian publik setelah Presiden Prabowo merespons dugaan penggelapan dana tersebut. Prabowo berjanji untuk segera menyelesaikan masalah ini dan memastikan bahwa hak-hak penerima manfaat program MBG dapat terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Penyelidikan lebih lanjut diharapkan dapat mengungkap sejauh mana keterlibatan pihak-pihak terkait dalam kasus ini. (Andi Firmansyah/Dwinarto)

