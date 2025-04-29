Viral! Petugas SPBU di Sampang Dipukul Pengendara Gara-Gara Barcode Tidak Sesuai

SAMPANG – Aksi pemukulan terhadap seorang petugas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sampang, Madura, Jawa Timur, terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Insiden bermula saat seorang pengendara mobil turun hendak mengisi BBM, namun terjadi cekcok mulut dengan petugas karena masalah barcode kendaraan.

Dalam rekaman CCTV, terlihat saat petugas SPBU tengah melayani pengisian, terjadi perdebatan sengit antara keduanya. Secara tiba-tiba, pengemudi mobil melayangkan pukulan ke tubuh petugas. Korban sempat mencoba melawan, tetapi berhasil diredam oleh rekan-rekannya maupun rekan pelaku.

Menurut keterangan korban, Arafiq, keributan bermula saat barcode yang diberikan pengendara tidak cocok dengan plat nomor mobil, sehingga transaksi pengisian BBM tidak dapat diproses. Diduga kecewa, pelaku langsung meluapkan emosinya dengan kekerasan.

Hingga kini, korban belum melaporkan insiden tersebut ke pihak kepolisian karena masih menunggu instruksi dari pihak manajemen SPBU. (Fathorrahman/Dwinarto)

