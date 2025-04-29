HOME TV SCOPE GTV

Viral! Petugas SPBU di Sampang Dipukul Pengendara Gara-Gara Barcode Tidak Sesuai

Redaksi , Jurnalis-Selasa, 29 April 2025 |10:59 WIB
Viral! Petugas SPBU di Sampang Dipukul Pengendara Gara-Gara Barcode Tidak Sesuai
Viral! Petugas SPBU di Sampang Dipukul Pengendara Gara-Gara Barcode Tidak Sesuai. (Foto: Ist)
SAMPANG – Aksi pemukulan terhadap seorang petugas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sampang, Madura, Jawa Timur, terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Insiden bermula saat seorang pengendara mobil turun hendak mengisi BBM, namun terjadi cekcok mulut dengan petugas karena masalah barcode kendaraan.

Dalam rekaman CCTV, terlihat saat petugas SPBU tengah melayani pengisian, terjadi perdebatan sengit antara keduanya. Secara tiba-tiba, pengemudi mobil melayangkan pukulan ke tubuh petugas. Korban sempat mencoba melawan, tetapi berhasil diredam oleh rekan-rekannya maupun rekan pelaku.

Menurut keterangan korban, Arafiq, keributan bermula saat barcode yang diberikan pengendara tidak cocok dengan plat nomor mobil, sehingga transaksi pengisian BBM tidak dapat diproses. Diduga kecewa, pelaku langsung meluapkan emosinya dengan kekerasan.

Hingga kini, korban belum melaporkan insiden tersebut ke pihak kepolisian karena masih menunggu instruksi dari pihak manajemen SPBU. (Fathorrahman/Dwinarto)

(Rani Hardjanti)

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/612/3209131//nenek-rcv2_large.jpg
Viral! Nenek 86 Tahun Rayakan Ulang Tahun dengan Konsep 'Princess Vintage'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/337/3208938//kadispenad_brigjen_tni_donny_pramono-kngO_large.jpeg
Viral Oknum TNI Diduga Transaksi Narkoba di Kompleks Berlan Jaktim, Kadispenad: Sudah Ditahan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/337/3207961//direktur_utama_pt_asdp_indonesia_ferry_heru_widodo-HEVR_large.jpg
Viral Pemudik Ricuh karena Kapal Tak Kunjung Bersandar di Pelabuhan Bakauheni, Ini Penjelasan ASDP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/626/3207877//mudik-Nedx_large.jpg
Tol Cikatama Dibanjiri Kendaraan Pemudik, Macet Tak Terelakkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/625/3207872//rudal-OQr5_large.jpg
Iran Terus Hujani Israel dengan Rudal Canggih, Sejjil Turut Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/25/3207341//mudik-NtbS_large.jpeg
Pemuda Ini Mudik Bareng Pacar, Terasa Manis saat Membelah Aspal Pulau Jawa Menuju Sumatera
