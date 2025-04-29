Aksi Bajing Loncat di Medan Terekam Kamera, Curi Ban dari Mobil Bak Terbuka

MEDAN – Aksi bajing loncat kembali meresahkan warga di kawasan Tanjung Mulia, Kota Medan, Sumatera Utara. Dua orang pelaku terekam kamera pengguna jalan saat mencuri satu buah ban dari mobil bak terbuka yang tengah melaju pelan.

Dalam rekaman tersebut, satu pelaku yang mengenakan jaket hitam terlihat naik ke atas mobil bak terbuka usai kendaraan melintasi persimpangan jalan. Dengan cepat, pelaku menggeser sebuah ban ke arah luar mobil. Sementara itu, rekannya yang membuntuti dari belakang menggunakan sepeda motor, dengan sigap membantu membawa ban hasil curian.

Menurut seorang pengguna jalan, Asri, aksi bajing loncat di kawasan tersebut cukup sering terjadi dan sangat meresahkan. Warga khawatir aksi kejahatan jalanan seperti ini dapat membahayakan keselamatan pengendara lain. (Yudha Bahar/Dwinarto)

(Rani Hardjanti)