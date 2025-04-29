Terdakwa Tom Lembong Cabut Kuasa Atas Nama Pengacara Andi Ahmad 

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Selasa, 29 April 2025 |19:53 WIB
JAKARTA – Mantan Menteri Perdagangan yang juga terdakwa kasus dugaan korupsi impor gula, Tom Lembong, resmi mencabut kuasa atas nama pengacaranya, Andi Ahmad. Pencabutan kuasa tersebut dikonfirmasi langsung oleh majelis hakim kepada Tom Lembong dalam persidangan, dan dibenarkan oleh yang bersangkutan.

Saat ditemui pada skors sidang, Tom Lembong menjelaskan bahwa pencabutan kuasa hukum merupakan hal yang biasa terjadi dalam proses hukum. Ia tidak merinci lebih lanjut alasan di balik keputusannya tersebut.

Diketahui, nama Andi Ahmad sebelumnya pernah diperiksa oleh Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam kasus dugaan suap vonis lepas korupsi korporasi minyak goreng, yang membuat kehadirannya dalam kasus Tom Lembong menuai sorotan. (Tim Liputan iNews/Dwinarto)

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/337/3209376//dpr-581a_large.jpg
Besok, Komisi III DPR Gelar Rapat Kasus Korupsi Videografer Amsal Sitepu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/337/3209370//samin_tan-7ezc_large.jpg
Samin Tan Tersangka, Kejagung Bakal Bongkar Jaringan Beking Tambang?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/337/3208819//kejagung-UYjX_large.jpg
Kejagung Terapkan Potential Loss Bisa Cegah Negara Rugi Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/24/337/3208504//gus_yaqut-AxKn_large.jpg
Cerita Gus Yaqut Usai Tahanan Rumah: Alhamdulillah Bisa Sungkem ke Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/24/337/3208466//gus_yaqut-WbjB_large.jpg
KPK Tunggu Hasil Tes Kesehatan Gus Yaqut Terkait Status Penahanannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/626/3207877//mudik-Nedx_large.jpg
Tol Cikatama Dibanjiri Kendaraan Pemudik, Macet Tak Terelakkan
