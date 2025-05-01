Monica Kezia Siap Harumkan Nama Indonesia Miss World

JAKARTA – Founder and Chairwoman of Miss Indonesia Organization, Liliana Tanoesoedibjo, menghadiri konferensi pers Miss Indonesia Goes to Miss World 2025 yang digelar di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Dalam acara tersebut, Liliana menyampaikan harapannya agar Miss Indonesia, Monica Kezia Sembiring, mampu tampil maksimal dan membawa nama baik Indonesia di ajang Miss World 2025.

Ajang Miss World ke-72 ini dijadwalkan berlangsung di Telangana, India, pada 31 Mei 2025. Monica akan berangkat pada 6 Mei mendatang untuk berkompetisi dengan kontestan dari 120 negara lainnya.

“Persiapannya sudah sangat luar biasa selama hampir 11 bulan. Menurut saya, dia sudah sangat layak untuk maju ke Miss World,” ujar Liliana.

Monica Kezia Sembiring dalam konferensi pers tersebut juga menyampaikan bahwa dirinya telah mempelajari seluruh aspek penting yang dibutuhkan oleh seorang Miss World, termasuk public speaking, catwalk, kemampuan seni, dan kepedulian sosial.

“Mereka mencari the whole package, dan selama 11 bulan saya memastikan semua pelajaran yang diberikan kepada saya, saya pelajari dan resapi,” ungkap Monica.