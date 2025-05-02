Advertisement
Advertisement
Advertisement
home RCTI MNCTV GTV
Okezone.com
Untuk Anda
TV Scope
Tren
Okezone Radio
Viral
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME TV SCOPE RCTI

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Tiba di Madinah Pagi Ini

Tim iNews TV , Jurnalis-Jum'at, 02 Mei 2025 |16:09 WIB
Kloter pertama jemaah haji Indonesia tiba di Madinah pagi ini. (Foto: RCTI)
A
A
A

MADINAH - Kloter pertama jemaah haji Indonesia akhirnya tiba di Madinah pada pagi ini, sekitar pukul 6 waktu Arab Saudi (pukul 10 WIB). Tiba di Bandara Internasional Prince Mohammad bin Abdulaziz, para jemaah disambut dengan suasana haru dan hangat, setelah perjalanan panjang menuju Tanah Suci. Kedatangan ini menandai dimulainya pelaksanaan ibadah haji tahun 1446 H bagi umat Muslim Indonesia.

Sebanyak 393 jemaah haji yang tergabung dalam kloter pertama ini terdiri dari 171 laki-laki dan 222 perempuan, serta 4 petugas yang mendampingi. Mereka tiba dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan langsung diarahkan menuju hotel di Madinah untuk beristirahat sebelum memulai ibadah haji di kota suci tersebut.

Menteri Agama, Nasaruddin Umar, yang hadir dalam pelepasan kloter pertama di Indonesia, menyatakan bahwa tahun ini terdapat 18 kloter yang akan berangkat menuju Tanah Suci, dengan total 7.514 jemaah haji dari 9 embarkasi di seluruh Indonesia. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah telah memastikan seluruh persiapan telah siap untuk mendukung kelancaran perjalanan ibadah para jemaah.

"Semua persiapan telah dilakukan dengan matang. Kami harap seluruh jemaah bisa menjalani ibadah haji dengan lancar dan kembali ke tanah Air dengan selamat," kata Nasaruddin Umar.

Selain itu, tim medis yang telah disiapkan juga ikut mengawasi kondisi kesehatan jemaah, mengingat usia rata-rata jemaah haji Indonesia cukup tinggi. Pemerintah memastikan adanya fasilitas kesehatan yang memadai selama mereka berada di Tanah Suci, serta pelayanan yang maksimal selama masa ibadah.

Sementara itu, sejumlah jemaah yang tiba di Madinah mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaan mereka bisa melaksanakan ibadah haji setelah menunggu bertahun-tahun. Mereka menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan seluruh pihak yang telah mempersiapkan keberangkatan ini. (Dwinarto)

(Tuty Ocktaviany)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/28/612/3209188//vidi-20px_large.jpg
Keluarga Bakal Badal Haji untuk Vidi Aldiano Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/24/337/3208628//dubes-8wEp_large.jpg
Dubes Arab Saudi: Situasi Aman, Ibadah Haji Berjalan Sesuai Rencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/337/3208059//penasihat_khusus_presiden_bidang_urusan_haji_muhadjir_effendy-LKUg_large.jpg
Konflik Timur Tengah Memanas, Pemerintah Siapkan Skenario Haji 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/626/3207877//mudik-Nedx_large.jpg
Tol Cikatama Dibanjiri Kendaraan Pemudik, Macet Tak Terelakkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/625/3207872//rudal-OQr5_large.jpg
Iran Terus Hujani Israel dengan Rudal Canggih, Sejjil Turut Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/337/3207342//haji-yeHi_large.jpg
Haji 2026 Berpotensi Ditunda Imbas Konflik Timur Tengah, MUI: Bangun Optimisme!
Telusuri berita TV Scope lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement