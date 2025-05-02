Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Tiba di Madinah Pagi Ini

MADINAH - Kloter pertama jemaah haji Indonesia akhirnya tiba di Madinah pada pagi ini, sekitar pukul 6 waktu Arab Saudi (pukul 10 WIB). Tiba di Bandara Internasional Prince Mohammad bin Abdulaziz, para jemaah disambut dengan suasana haru dan hangat, setelah perjalanan panjang menuju Tanah Suci. Kedatangan ini menandai dimulainya pelaksanaan ibadah haji tahun 1446 H bagi umat Muslim Indonesia.

Sebanyak 393 jemaah haji yang tergabung dalam kloter pertama ini terdiri dari 171 laki-laki dan 222 perempuan, serta 4 petugas yang mendampingi. Mereka tiba dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan langsung diarahkan menuju hotel di Madinah untuk beristirahat sebelum memulai ibadah haji di kota suci tersebut.

Menteri Agama, Nasaruddin Umar, yang hadir dalam pelepasan kloter pertama di Indonesia, menyatakan bahwa tahun ini terdapat 18 kloter yang akan berangkat menuju Tanah Suci, dengan total 7.514 jemaah haji dari 9 embarkasi di seluruh Indonesia. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah telah memastikan seluruh persiapan telah siap untuk mendukung kelancaran perjalanan ibadah para jemaah.

"Semua persiapan telah dilakukan dengan matang. Kami harap seluruh jemaah bisa menjalani ibadah haji dengan lancar dan kembali ke tanah Air dengan selamat," kata Nasaruddin Umar.

Selain itu, tim medis yang telah disiapkan juga ikut mengawasi kondisi kesehatan jemaah, mengingat usia rata-rata jemaah haji Indonesia cukup tinggi. Pemerintah memastikan adanya fasilitas kesehatan yang memadai selama mereka berada di Tanah Suci, serta pelayanan yang maksimal selama masa ibadah.

Sementara itu, sejumlah jemaah yang tiba di Madinah mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaan mereka bisa melaksanakan ibadah haji setelah menunggu bertahun-tahun. Mereka menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan seluruh pihak yang telah mempersiapkan keberangkatan ini. (Dwinarto)

(Tuty Ocktaviany)