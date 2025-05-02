Advertisement
Advertisement
Advertisement
home RCTI MNCTV GTV
Okezone.com
Untuk Anda
TV Scope
Tren
Okezone Radio
Viral
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME TV SCOPE RCTI

Monica Sembiring Berikan Hadiah untuk Anak-Anak di Kampung Ciseke Banten

Tim iNews TV , Jurnalis-Jum'at, 02 Mei 2025 |16:15 WIB
Monica Sembiring berikan hadiah untuk anak-anak di Kampung Ciseke Banten. (Foto: RCTI)
A
A
A

PADARINCANG -  Pendidikan menjadi faktor penting dalam perkembangan sosial, dan ini pula yang menjadi fokus utama bagi Monica Sembiring, Miss Indonesia 2024. Dengan penuh semangat, Monica mengunjungi Kampung Ciseke di Padarincang, Kabupaten Serang, Banten, untuk memberikan dukungan kepada anak-anak di sana yang tengah berjuang untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik.

Dalam kunjungannya, Monica tidak hanya memberikan motivasi, tetapi juga membawa sejumlah tas sekolah yang dibagikan kepada anak-anak di Kampung Ciseke. Harapannya, pemberian ini bisa meningkatkan semangat dan mengurangi beban yang mereka rasakan dalam mengikuti proses belajar.

Kampung Ciseke memang memiliki tantangan tersendiri dalam hal pendidikan, terutama terkait dengan kondisi yang jauh dari akses air bersih. Hal ini membuat beberapa anak mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran dengan maksimal. Namun, semangat dan antusiasme mereka terhadap pendidikan tetap tinggi.

Kehadiran Miss Indonesia 2024 ini tidak hanya memberikan kebahagiaan bagi anak-anak, tetapi juga menginspirasi warga setempat untuk bersama-sama berupaya memperbaiki kondisi lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan dasar seperti air bersih. (Dwinarto)

(Tuty Ocktaviany)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement