Demo Hari Buruh di Depan Gedung DPR RI Diwarnai Bentrokan

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Jum'at, 02 Mei 2025 |20:30 WIB
JAKARTA – Aksi peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (1/5), berakhir ricuh. Kericuhan pecah ketika massa pendemo mulai melempar batu dan menyalakan petasan ke arah aparat kepolisian yang berjaga.

Situasi memanas membuat polisi mengambil tindakan tegas. Aparat membalas serangan dengan menyemprotkan water canon ke arah massa. Tak hanya itu, polisi yang dilengkapi tameng juga maju memaksa massa untuk mundur dari lokasi.

Setelah aksi saling serang terjadi selama beberapa saat, kepolisian akhirnya berhasil memukul mundur massa hingga ke Jalan Gatot Subroto. Tak lama kemudian, massa membubarkan diri dan ruas jalan di depan Gedung DPR/MPR kembali steril dan bisa dilintasi kendaraan.

Belum ada laporan resmi mengenai korban atau kerusakan dalam insiden ini. Aparat keamanan tetap bersiaga di sekitar lokasi untuk mengantisipasi potensi kericuhan lanjutan. (Tim iNews/Dwinarto)


 

(Rani Hardjanti)

https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/626/3207877//mudik-Nedx_large.jpg
Tol Cikatama Dibanjiri Kendaraan Pemudik, Macet Tak Terelakkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/625/3207872//rudal-OQr5_large.jpg
Iran Terus Hujani Israel dengan Rudal Canggih, Sejjil Turut Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/627/3205674//tel_aviv-apeV_large.jpg
Gelombang Serangan Rudal Iran Bobol Iron Dome Israel, Langit Tel Aviv Membara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/626/3205665//tni_siaga_1-mvAk_large.jpg
Perintah Darurat Panglima! Jenderal Agus Subiyanto Naikkan Status TNI ke Siaga 1, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/625/3202635//scope_pengamen-IxFa_large.jpg
Detik-Detik Nyanyian Potong Bebek Angsa Akhiri Pelarian Buron Tawuran Berdarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/625/3201673//imlek-ab2i_large.jpg
Pernak-Pernik Imlek di Petak 9, dari Rp10.000 sampai Rp1,5 Juta
