Demo Hari Buruh di Depan Gedung DPR RI Diwarnai Bentrokan

JAKARTA – Aksi peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (1/5), berakhir ricuh. Kericuhan pecah ketika massa pendemo mulai melempar batu dan menyalakan petasan ke arah aparat kepolisian yang berjaga.

Situasi memanas membuat polisi mengambil tindakan tegas. Aparat membalas serangan dengan menyemprotkan water canon ke arah massa. Tak hanya itu, polisi yang dilengkapi tameng juga maju memaksa massa untuk mundur dari lokasi.

Setelah aksi saling serang terjadi selama beberapa saat, kepolisian akhirnya berhasil memukul mundur massa hingga ke Jalan Gatot Subroto. Tak lama kemudian, massa membubarkan diri dan ruas jalan di depan Gedung DPR/MPR kembali steril dan bisa dilintasi kendaraan.

Belum ada laporan resmi mengenai korban atau kerusakan dalam insiden ini. Aparat keamanan tetap bersiaga di sekitar lokasi untuk mengantisipasi potensi kericuhan lanjutan. (Tim iNews/Dwinarto)





(Rani Hardjanti)