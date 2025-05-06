Prabowo Bantah Jadi Presiden Boneka: Saya Minta Masukan ke Jokowi, SBY dan Megawati

JAKARTA – Presiden terpilih Prabowo Subianto menepis tudingan bahwa dirinya akan menjadi presiden boneka yang dikendalikan oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Ia menegaskan, komunikasi yang terjalin dengan Jokowi semata-mata demi kepentingan bangsa, bukan bentuk ketergantungan politik.

Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya memang kerap meminta saran dan pendapat dari Jokowi, yang telah memiliki pengalaman memimpin Indonesia selama dua periode. Namun, konsultasi tersebut menurutnya merupakan langkah wajar untuk menyerap pengalaman dan wawasan dari para pemimpin sebelumnya.

“Selain Presiden Jokowi, saya juga sering meminta masukan dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri,” kata Prabowo.

Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa kepemimpinannya ke depan akan bersifat mandiri namun tetap terbuka terhadap berbagai nasihat demi kemajuan Indonesia.

