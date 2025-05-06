HOME TV SCOPE GTV

Terjerat Kasus Vape Etomidate, Jonathan Frizzy Resmi Jadi Tersangka dan Ditahan

Tim iNews TV , Jurnalis-Selasa, 06 Mei 2025 |22:39 WIB
TANGERANG – Artis tampan Jonathan Frizzy atau yang akrab disapa Ijonk resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penggunaan obat keras berbahaya jenis etomidate yang ditemukan dalam rokok elektrik (vape) tanpa izin edar.

Penetapan status tersangka langsung disusul dengan proses penahanan terhadap Ijonk pada Senin (5/5) malam. Pria berusia 43 tahun itu ditangkap aparat Kepolisian Resor Bandara Soekarno Hatta di rumahnya di kawasan Bintaro Akasia, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pada Minggu malam.

Kasus ini bermula dari penangkapan tiga penumpang yang kedapatan membawa vape mengandung etomidate dari luar negeri. Dari pemeriksaan ketiga pelaku, polisi mendapatkan informasi terkait dugaan keterlibatan Jonathan Frizzy.

Atas perbuatannya, Ijonk dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan juncto Pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara atau denda hingga Rp5 miliar.

(Tuty Ocktaviany)

Berita Terkait
BNN Segera Serahkan Gembong Narkoba Dewi Astutik ke Kejaksaan
Polri Terbitkan DPO, Buru Tangan Kanan Bandar Narkoba 'The Doctor'
Viral Oknum TNI Diduga Transaksi Narkoba di Kompleks Berlan Jaktim, Kadispenad: Sudah Ditahan!
Diciduk Polisi, Terbongkar Peran 2 Tersangka Jaringan Narkoba Koh Erwin
Bareskrim Tangkap Pemilik Klub Malam di Jaksel Terkait Narkoba, Ini Tampangnya!
Bareskrim Tangkap Kurir Narkoba Jaringan Ko Erwin di Jaktim
