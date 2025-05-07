Tangis Haru dan Sujud Syukur Sambut Kedatangan Jemaah Calon Haji di Madinah

MADINAH – Suasana haru dan penuh rasa syukur menyelimuti Bandara Amir Mohammad bin Abdul Aziz, Madinah, saat ratusan jemaah calon haji asal Indonesia tiba dengan selamat. Setibanya di tanah suci, para jemaah langsung melakukan sujud syukur, tak kuasa menahan kebahagiaan karena impian menunaikan ibadah haji akhirnya terwujud.

Salah satu momen yang menyentuh hati datang dari Partinem Kasijo, jemaah calon haji asal Tangerang Selatan yang merupakan penyandang tunanetra. Meski memiliki keterbatasan, semangat Partinem untuk berhaji tak pernah surut. Ia tampak penuh semangat ketika dipandu petugas menaiki bus yang membawa rombongan menuju hotel tempat mereka menginap.

Sebanyak 445 jemaah, termasuk petugas dan ketua kloter, dijadwalkan menjalani rangkaian ibadah di Madinah, termasuk salat Arbain—salat berjamaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi. (Dwinarto)

