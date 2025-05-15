Pekan Ke-9 Liga Futsal Profesional 2024-2025, Cosmo JNE Menang Telak 9-0

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Kamis, 15 Mei 2025 |11:29 WIB
Pekan Ke-9 Liga Futsal Profesional 2024-2025, Cosmo JNE Menang Telak 9-0
Seri Liga Futsal Profesional 2024-2025 pekan kesembilan digelar di GOR UNJ Rawamangun/Foto: MNCTV
JAKARTA – Seri Liga Futsal Profesional 2024-2025 pekan kesembilan kembali digelar di GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Rawamangun, Jakarta Timur, dengan menyajikan empat pertandingan seru yang memanjakan para pecinta futsal Tanah Air.

Laga pembuka mempertemukan tuan rumah Cosmo JNE melawan Sadakata United. Bermain di hadapan pendukungnya sendiri, Cosmo JNE tampil trengginas dan agresif sepanjang laga. Hasilnya, mereka sukses melumat Sadakata United dengan skor telak 9-0.

Pada pertandingan kedua, Halus FC tampil gemilang saat menghadapi Tiga Radja United. Mengandalkan umpan-umpan pendek dan tempo cepat, Halus FC berhasil menekan pertahanan lawan dan mengamankan kemenangan meyakinkan 4-1.

Laga ketiga mempertemukan dua tim kuat, Fafage Banua dan Black Steel FC. Pertandingan berjalan cepat dan saling menyerang, namun harus berakhir imbang dengan skor 3-3.

Sementara itu, di laga penutup, Rafhely FC bermain hati-hati saat menghadapi Kuda Laut Nusantara. Kedua tim tampil disiplin dalam bertahan, hingga pertandingan berakhir imbang 1-1. (Dwinarto)

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/19/626/3087306/kolaborasi-ffi-dan-3second-gelar-kompetisi-futsal-super-cup-2024-iBKZNYA1TX.jpg
Kolaborasi FFI dan 3Second Gelar Kompetisi Futsal Super Cup 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/627/3086686/juara-piala-aff-futsal-2024-timnas-futsal-indonesia-diguyur-bonus-rp7-8-miliar-9Xmt3i64l0.jpg
Juara Piala AFF Futsal 2024, Timnas Futsal Indonesia Diguyur Bonus Rp7,8 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/626/3084861/timnas-futsal-indonesia-disambut-ribuan-suporter-di-bandara-f37AB6Uasr.jpg
Timnas Futsal Indonesia Disambut Ribuan Suporter di Bandara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/11/627/3084497/timnas-futsal-indonesia-juara-asean-futsal-championship-2024-xg2992FO3A.jpg
Timnas Futsal Indonesia Juara ASEAN Futsal Championship 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/07/626/3083166/mnc-sports-competition-tim-futsal-mnc-university-berhasil-raih-juara-1-HSn20M7sLl.jpg
MNC Sports Competition, Tim Futsal MNC University Berhasil Raih Juara 1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/625/3076030/turnamen-futsal-popay-cup-berlangsung-meriah-jaring-talenta-muda-uSgq09Wuud.jpg
Turnamen Futsal Popay Cup Berlangsung Meriah, Jaring Talenta Muda
Telusuri berita TV Scope lainnya
