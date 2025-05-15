Pekan Ke-9 Liga Futsal Profesional 2024-2025, Cosmo JNE Menang Telak 9-0

JAKARTA – Seri Liga Futsal Profesional 2024-2025 pekan kesembilan kembali digelar di GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Rawamangun, Jakarta Timur, dengan menyajikan empat pertandingan seru yang memanjakan para pecinta futsal Tanah Air.

Laga pembuka mempertemukan tuan rumah Cosmo JNE melawan Sadakata United. Bermain di hadapan pendukungnya sendiri, Cosmo JNE tampil trengginas dan agresif sepanjang laga. Hasilnya, mereka sukses melumat Sadakata United dengan skor telak 9-0.

Pada pertandingan kedua, Halus FC tampil gemilang saat menghadapi Tiga Radja United. Mengandalkan umpan-umpan pendek dan tempo cepat, Halus FC berhasil menekan pertahanan lawan dan mengamankan kemenangan meyakinkan 4-1.

Laga ketiga mempertemukan dua tim kuat, Fafage Banua dan Black Steel FC. Pertandingan berjalan cepat dan saling menyerang, namun harus berakhir imbang dengan skor 3-3.

Sementara itu, di laga penutup, Rafhely FC bermain hati-hati saat menghadapi Kuda Laut Nusantara. Kedua tim tampil disiplin dalam bertahan, hingga pertandingan berakhir imbang 1-1. (Dwinarto)

