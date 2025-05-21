Prabowo Saksikan Penandatanganan Kerja sama Indonesia-Thailand

BANGKOK- Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra menyaksikan penandatanganan MoU kerja sama Indonesia Thailand yang berlangsung di Government House Bangkok Thailand. Dalam pertemuan kedua negara sepakat menjalani kerja sama di bidang kesehatan.

Selain sektor kesehatan, Prabowo juga memaparkan sejumlah bentuk kerja sama strategis lainnya yang akan diperkuat bersama Thailand mencakup di bidang pertahanan dan keamanan, ekonomi, pendidikan, hingga ketahanan pakan.

(Zen Teguh)