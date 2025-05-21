Ular Sanca 5 Meter di Atap Rumah Gegerkan Warga

JAKARTA- Ular Sanca sepanjang 5 meter menggegerkan warga Poris Pelawat Cipondoh, Tangerang, Banten. Diduga ular hendak memangsa hewan ternak milik warga. Ketika ditemukan ular dengan berat 30 kg tersebut bersembunyi di atap rumah warga di Jalan Hasyim Asyari. Petugas sempat kesulitan melakukan evakuasi lantaran ular melawan.

“Awalnya sih anak kecil ngelihat kucing, ngelihat ke atas aja (atap rumah). Pas dilihat, enggak tahunya ada ular 5 meter,” kata David Saputra, warga Poris Pelawat, Selasa (20/5/2025)

Ular akhirnya berhasil dievakuasi. Setelah itu dibawa ke kantor UPT BBD Kota Tangerang, lalu diserahkan ke Balai Karantina Hewan.





(Zen Teguh)