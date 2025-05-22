Pria Beratribut Ojol Bakar Mobil Terekam CCTV

BLITAR- pria berjaket ojek online atau ojol membakar mobil terekam CCTV. Pelaku sempat berusaha melarikan diri, namun berhasil ditangkap warga. Aksi pembakaran itu viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku menyiram bensin ke dalam mobil pikap yang terparkir di depan toko dekorasi di Jalan Majapahit, Blitar, Jawa Timur.

Pelaku kemudian menyalakan api hingga mobil terbakar. Usai melakukan aksinya, pelaku sempat berusaha kabur, namun berhasil diamankan warga. Pelaku yang diketahui bernama Deni Saputro akhirnya diserahkan ke Polsek Sanan Wetan. Pemilik toko sekaligus korban Andik Widodo mengatakan, tidak mengenal pelaku dan tidak mengetahui motifnya.

“Saya waktu masih tidur itu posisinya, terus dikasih tahu tetangga,” ujarnya dalam Seputar iNews, RCTI, Rabu (21/5/2025). Dalam perkembangannya, polisi telah memeriksa pelaku.





(Zen Teguh)