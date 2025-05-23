Bocah Dijambret saat Live TikTok

SURABAYA – Nasib apes menimpa seorang bocah di Jalan Panduk, Tenggilis Mejoyo, Surabaya, Jawa Timur. Ketika sedang asyik live TikTok, tiba-tiba penjahat bersepeda motor datang dan langsung menyambar ponsel yang digunakan.

Berdasarkan rekaman CCTV, awalnya terlihat dua bocah duduk di depan rumah dalam gang perkampungan. Tak disangka datang pengendara motor yang seketika memepet mereka dan seketika menjambret ponsel salah satu anak. Pelaku dengan cepat kabur meninggalkan para korban.

Peristiwa ini dilaporkan ibu korban ke polisi. Setelah melakukan penyidikan, polisi menangkap dua pelaku. Laporan Seputar iNews, kamis (22/5/2025), satu orang dibekuk di Jalan Wonokromo, Surabaya, saat minum kopi. Sementara pelaku lain ditangkap di rumahnya. Polisi menyita satu unit sepeda motor yang digunakan sebagai sarana beraksi dan dua buah ponsel. Tersangka terancam hukuman minimal 5 tahun penjara.

(Zen Teguh)