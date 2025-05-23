HOME TV SCOPE GTV

Iwan Lukminto Ditahan, Bagaimana Nasib Karyawan Sritex?

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Jum'at, 23 Mei 2025 |15:18 WIB
Iwan Lukminto Ditahan, Bagaimana Nasib Karyawan Sritex?
Mantan karyawan PT Sritex khawatir dengan pesangonnya yang belum dibayar setelah Iwan Setiawan Lukminto ditahan Kejagung./Foto: GTV
JAKARTA - Status tersangka Komisaris Utama PT Sri Rezeki Isman atau Sritex Iwan Setiawan Lukminto membuat ketar-ketir mantan pekerja yang belum menerima pesangon. Situasi ini mendapat perhatian Wakil Menteri Tenaga Kerja Imanuel  Ebenezer. Dia meminta manajemen atau pihak terkait tidak lalai membayar hak-hak mantan pekerjanya. 

Imanuel juga memastikan proses pelelangan aset perusahaan serta perekrutan kembali mantan pekerja hingga pembayaran hak karyawan Sitex akan terus berjalan. Pembayaran hak karyawan akan dipenuhi setelah aset perusahaan tekstil itu laku dalam lelang. 

Untuk diketahui, pengelolaan aset Sritex kini berada di tangan kurator kepailitan setelah Pengadilan Niaga Semarang memutus pailit pada Maret lalu. “Kita akan tetap mengawal terkait kewajiban-kewajiban yang belum terpenuhi terhadap kawan-kawan buruh sebelumnya,” kata Imanuel, dikutip Kamis (22/5/2025). 


 

(Zen Teguh)

