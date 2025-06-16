Mobil Terbakar di Tol Cikampek

KARAWANG - Mobil bermuatan korek gas terbakar di ruas tol Cikampek Km 63 arah Bandung, Jumat siang (13/6/2025) pekan lalu. kejadian ini menyebabkan kepulan asap hitam dan memicu kemacetan panjang di lokasi kejadian.

Mobil boks tersebut sebelumnya mengalami pecah ban. Dalam keadaan melaju kencang, mobil oleng dan hingga akhirnya terbalik. Akibat kerasnya benturan kendaraan dan gesekan aspal, isi muatan yang mudah terbakar mengeluarkan api.

Embusan angin menjadikan api berkobar cepat hingga membakar hampir semua bagian mobil. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kendati demikian, kerugian diperkirakan mencapai Rp100 juta.





(Zen Teguh)