Update Kapal Tenggelam di Selat Bali

DENPASAR – Tragedi menimpa Kapal Motor Penumpang Tunu Pratama Jaya yang berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur menuju Gilimanuk, Jembrana, Bali. Kapal bermuatan 53 penumpang itu tenggelam pada Kamis (3/7/2025) dini hari.

Mendapatkan laporan kapal tenggelam, tim SAR segera melakukan pencarian dengan menyisir perairan Selat Bali. Upaya pencarian sempat terkendala cuaca buruk. Pencarian korban terus dilakukan hingga Kamis siang, dengan memperluas area penyisiran.

Dari hasil penyisiran di pantai selatan Jembrana, tim SAR dan nelayan sejauh ini menemukan sejumlah korban mengapung di lautan. Para korban ditemukan di Pantai Candi Kusma dan Pantai Pembuahan Desa Banyubiru. Beberapa penumpang ditemukan meninggal dunia. Ada pula korban selamat, namun kondisinya lemah.

Sementara pendataan sementara total 34 penumpang sudah ditemukan di mana empat di antaranya meninggal dunia. Dua jasad ditemukan di sekitar Pulau Tabuhan, sekitar 19 km dari awal tenggelam.

Keluarga korban juga terus berdatangan ke Posko Krisis Center Pelabuhan ASDP Ketapang. Beberapa histeris karena belum ada kabar tentang anggota keluarganya.

(Zen Teguh)