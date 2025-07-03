Advertisement
Advertisement
Advertisement
home RCTI MNCTV GTV
Okezone.com
Untuk Anda
TV Scope
Tren
Okezone Radio
Viral
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME TV SCOPE RCTI

Update Kapal Tenggelam di Selat Bali

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Kamis, 03 Juli 2025 |17:41 WIB
Update Kapal Tenggelam di Selat Bali
KMP Tunu Pratama Jaya yang mengangkut 53 penumpang tenggelam di Selat Bali, Kamis (3/7/2025). (Foto: RCTI).
A
A
A

DENPASAR – Tragedi menimpa Kapal Motor Penumpang Tunu Pratama Jaya yang berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur menuju Gilimanuk, Jembrana, Bali. Kapal bermuatan 53 penumpang itu tenggelam pada Kamis (3/7/2025) dini hari. 

Mendapatkan laporan kapal tenggelam, tim SAR segera melakukan pencarian dengan menyisir perairan Selat Bali. Upaya pencarian sempat terkendala cuaca buruk. Pencarian korban terus dilakukan hingga Kamis siang, dengan memperluas area penyisiran.

Dari hasil penyisiran di pantai selatan Jembrana, tim SAR dan nelayan sejauh ini menemukan sejumlah korban mengapung di lautan. Para korban ditemukan di Pantai Candi Kusma dan Pantai Pembuahan Desa Banyubiru. Beberapa penumpang ditemukan meninggal dunia. Ada pula korban selamat, namun kondisinya lemah.

Sementara pendataan sementara total 34 penumpang sudah ditemukan di mana empat di antaranya meninggal dunia. Dua jasad ditemukan di sekitar Pulau Tabuhan, sekitar 19 km dari awal tenggelam.

Keluarga korban juga terus berdatangan ke Posko Krisis Center Pelabuhan ASDP Ketapang. Beberapa histeris karena belum ada kabar tentang anggota keluarganya.

(Zen Teguh)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita TV Scope lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement