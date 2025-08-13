Semburan Lumpur 20 Meter Gegerkan Tulang Bawang

TULANG BAWANG – Rekaman video amatir yang viral di media sosial memperlihatkan semburan lumpur bercampur air dan material batu setinggi sekitar 20 meter. Semburan tersebut berasal dari lokasi pengeboran sumur milik pemerintah desa di Pasena Makmur, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung.

Peristiwa ini terjadi saat aktivitas pengeboran untuk mencari sumber air bersih tengah berlangsung. Diduga, semburan tersebut berasal dari kedalaman sekitar 100 meter di bawah tanah.

Saksi di lokasi mengatakan, semburan muncul secara tiba-tiba ketika proses pengurasan air setelah pengeboran selesai dilakukan. "Ketika sumur itu sudah selesai dan sedang proses pengurasan air, tiba-tiba terjadi muncratan. Semua pekerja langsung menjauh," ujar warga, dikutip Rabu (13/8/2025).

Semburan tersebut berlangsung hampir delapan jam sebelum berhenti dengan sendirinya. Hingga kini, penyebab pasti kejadian itu belum diketahui. Namun, atap rumah warga dan sekolah di sekitar lokasi dilaporkan rusak akibat material yang terempas.

(Zen Teguh)