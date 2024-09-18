Sopir Mabuk Tabrak Sejumlah Warga, Termasuk Ibu Hamil

BANTEN - Kecelakaan beruntun ini terjadi tepat di depan Pasar Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Sejumlah warga yang berada ditrotoar luka parah usai ditabrak angkot Roda Jaya jurusan Kali Deres- Serpong, yang melaju ugal-ugalan dan tak terkendali.



Bukannya berhenti, supir justru kabur tancap gas dan kembali menabrak pengendara motor lainnya serta seorang ibu yang sedang hamil. Warga yang geram akhirnya berhasil menangkap si sopir dan berulangkali memberikan bogem mentah karena berusaha melarikan diri.



Akibat peristiwa ini, sejumlah korban mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara menurut saksi mata, supir diduga dalam keadaan mabuk. Saat ini kasus kecelakaan ditangangi Satlantas Polres Tangerang Selatan.









(Maruf El Rumi)