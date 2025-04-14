HOME TV SCOPE RCTI

Lisa Mariana Tuntut Tes DNA, Beberkan Bukti Perselingkuhan dan Nafkah dari Ridwan Kamil

Tim iNews TV , Jurnalis-Senin, 14 April 2025 |22:59 WIB
Lisa Mariana tuntut tes DNA, beberkan bukti perselingkuhan dan nafkah dari Ridwan Kamil. (Foto: RCTI)
JAKARTA – Seorang perempuan bernama Lisa Mariana mengungkap bukti dugaan perselingkuhannya dengan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Ia menunjukkan sejumlah bukti berupa percakapan pribadi serta aliran uang nafkah yang disebut telah diterimanya.

Tak hanya itu, Lisa juga mendesak agar dilakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa Ridwan Kamil adalah ayah biologis dari anak yang kini diasuhnya. Ia mengklaim tidak pernah menjalin hubungan dengan pria lain selain Ridwan Kamil, sehingga meyakini anak tersebut adalah hasil hubungan mereka pada 2021.

Dalam konferensi pers, Lisa menyebut bahwa ia diperkenalkan kepada Ridwan Kamil oleh seseorang berinisial A-A. Hubungan mereka diduga berlangsung saat keduanya berada di sebuah hotel di Palembang, Sumatera Selatan, pada 2021.

Bersama kuasa hukumnya, Lisa menampilkan bukti tangkapan layar percakapan serta bukti transfer nafkah. Namun, ia mengaku sudah delapan bulan terakhir tidak lagi menerima bantuan tersebut.

Di tengah polemik ini, akun media sosial Ridwan Kamil sempat diduga diretas pada Jumat malam. Peretas mengunggah dua foto dengan tulisan bernada tuntutan tanggung jawab dan "mimpi buruk", yang langsung mengundang reaksi publik. (Dwinarto)

(Tuty Ocktaviany)

