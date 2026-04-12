Miris! Pembatas Jembatan Ancol Dicuri Komplotan Rayap Besi

JAKARTA - Kasus pencurian besi fasilitas umum kembali terjadi di Jakarta Utara. Kali ini, railing jembatan di kawasan Ancol dilaporkan hilang diduga dicuri oleh komplotan “rayap besi”.

Pelaku disebut memotong besi secara bertahap menggunakan alat, hingga sebagian besar bagian jembatan hilang. Aksi ini tentu membahayakan masyarakat karena dapat merusak struktur dan keamanan jembatan.

Fenomena “rayap besi” sendiri sudah sering terjadi di sejumlah lokasi di Jakarta, mulai dari jembatan hingga JPO. Seperti dilaporkan Seputar iNews RCTI, Minggu (12/4/2026), jembatan di kawasan Ancol yang jadi penghubung Jalan RE Martadinata dan Jalan Lodan Raya kini tanpa railing atau pagar pembatas.

Akibatnya railing jembatan dengan panjang 50 m hanya menyisakan kurang lebih dari setengah kondisi aslinya. Warga pun prihatin dan waswas karena hal ini membahayakan apalagi saat malam hari. “Udah kelihatan banget niatnya dari bautnya udah kelihatan dicowak-cowak (dicungkil),” kata Arie, warga setempat.





