Miris! Pembatas Jembatan Ancol Dicuri Komplotan Rayap Besi

Zen Teguh , Jurnalis-Minggu, 12 April 2026 |20:31 WIB
Besi jembatan Jalan RE Martadinata, kawasan Ancol raib digondol maling. (Foto: RCTI).
JAKARTA - Kasus pencurian besi fasilitas umum kembali terjadi di Jakarta Utara. Kali ini, railing jembatan di kawasan Ancol dilaporkan hilang diduga dicuri oleh komplotan “rayap besi”.

Pelaku disebut memotong besi secara bertahap menggunakan alat, hingga sebagian besar bagian jembatan hilang. Aksi ini tentu membahayakan masyarakat karena dapat merusak struktur dan keamanan jembatan.

Fenomena “rayap besi” sendiri sudah sering terjadi di sejumlah lokasi di Jakarta, mulai dari jembatan hingga JPO. Seperti dilaporkan Seputar iNews RCTI, Minggu (12/4/2026), jembatan di kawasan Ancol yang jadi penghubung Jalan RE Martadinata dan Jalan Lodan Raya kini tanpa railing atau pagar pembatas.

Akibatnya railing jembatan dengan panjang 50 m hanya menyisakan kurang lebih dari setengah kondisi aslinya. Warga pun prihatin dan waswas karena hal ini membahayakan apalagi saat malam hari. “Udah kelihatan banget niatnya dari bautnya udah kelihatan dicowak-cowak (dicungkil),” kata Arie, warga setempat.


 

(Zen Teguh)

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/627/3211418/demo_as-thUz_large.jpg
Demo Pecah di Washington DC! Warga Tuntut Hentikan Anggaran Perang AS ke Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/626/3207877/mudik-Nedx_large.jpg
Tol Cikatama Dibanjiri Kendaraan Pemudik, Macet Tak Terelakkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/625/3207872/rudal-OQr5_large.jpg
Iran Terus Hujani Israel dengan Rudal Canggih, Sejjil Turut Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/627/3205674/tel_aviv-apeV_large.jpg
Gelombang Serangan Rudal Iran Bobol Iron Dome Israel, Langit Tel Aviv Membara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/626/3205665/tni_siaga_1-mvAk_large.jpg
Perintah Darurat Panglima! Jenderal Agus Subiyanto Naikkan Status TNI ke Siaga 1, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/625/3202635/scope_pengamen-IxFa_large.jpg
Detik-Detik Nyanyian Potong Bebek Angsa Akhiri Pelarian Buron Tawuran Berdarah
Telusuri berita TV Scope lainnya
