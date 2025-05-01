Ulat Temukan di Paket Makanan Bergizi Gratis di SMP Negeri 1 Barangka

MUNA BARAT – Temuan mengejutkan terjadi di SMP Negeri 1 Barangka, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, saat seorang siswa menemukan seekor ulat di dalam paket makanan bergizi gratis (MBG) yang diberikan kepada para siswa. Penemuan ini langsung menjadi sorotan di media sosial dan menimbulkan kehebohan di kalangan warga sekolah.

Ulat tersebut ditemukan di menu sayuran pada paket M-B-G yang diterima oleh siswa, dan peristiwa ini terekam melalui kamera ponsel sebagai bukti. Pihak sekolah segera melaporkan kejadian ini kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, penyedia makanan bergizi gratis, untuk segera ditindaklanjuti. Program M-B-G di SMP Negeri 1 Barangka baru berjalan dua pekan, dan temuan ulat tersebut diharapkan menjadi kasus pertama dan terakhir.

Sekolah berharap kejadian ini tidak terulang kembali dan menekankan pentingnya menjaga kualitas paket makanan bergizi yang diberikan untuk memastikan kesehatan dan gizi siswa. Pihak terkait pun diminta untuk meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan program tersebut. (Andhy Eba/Dwinarto)

