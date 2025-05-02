Hari Buruh, Aksi Anarkis dan Bentrok dengan Polisi Terjadi di Semarang dan Makassar

SEMARANG – Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) diwarnai aksi anarkistis di beberapa daerah. Di Semarang, Jawa Tengah, ratusan massa berpakaian serba hitam terlibat bentrok dengan aparat kepolisian di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah.

Kericuhan terjadi saat polisi mencoba memadamkan api dari ban yang dibakar oleh pengunjuk rasa. Massa yang marah lantas melemparkan besi pagar ke arah gerbang kantor gubernur, mencoba menutup akses ke dalam gedung.

Aparat pun membalas dengan tembakan gas air mata dan semprotan water canon untuk membubarkan kerumunan. Dalam insiden ini, sejumlah demonstran yang diduga melakukan perusakan dan provokasi terhadap petugas diamankan.

Sementara itu, bentrokan serupa juga terjadi di depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar. Massa buruh yang kesal karena tak kunjung ditemui oleh wakil rakyat menendang pagar dan berusaha menerobos barikade aparat. Kericuhan akhirnya mereda setelah Ketua DPRD Sulsel menemui massa dan menerima aspirasi mereka.

Tak hanya di gedung DPRD, aksi buruh juga berlangsung di bawah Jembatan Flyover Makassar. Sambil menutup sebagian badan jalan, massa membentangkan spanduk berisi tuntutan, mulai dari perbaikan upah, penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing, hingga jaminan kesejahteraan yang lebih baik. (Tim iNews/Dwinarto)

(Rani Hardjanti)