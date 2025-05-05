Truk Alami Rem Blong Hantam 4 Mobil, Korban Emosi Rekam Sopir

JAKARTA – Kecelakaan beruntun terjadi di kawasan Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, setelah sebuah truk kontainer bermuatan minuman kemasan mengalami rem blong dan menabrak empat mobil yang sedang berhenti di jalan.

Insiden bermula saat truk melaju dari arah Jalan Gatot Subroto menuju Serang, Banten. Ketika melintasi kawasan Slipi, rem kendaraan tiba-tiba tidak berfungsi. Meski sang sopir berusaha menghentikan laju truk, tabrakan beruntun tak terhindarkan.

Empat mobil mengalami kerusakan cukup parah, terutama pada bagian kaca jendela dan bodi kendaraan akibat dihantam dari arah belakang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun salah satu pengendara mobil yang menjadi korban terlihat emosi dan merekam sopir truk setelah kejadian.

Sementara itu, insiden serupa juga terjadi di Bojonegoro, Jawa Timur. Sebuah truk bermuatan gula menabrak seorang pengendara sepeda hingga menyebabkan korban mengalami luka-luka.

Saat ini, pengemudi dan truk yang terlibat dalam kecelakaan beruntun di Slipi telah diamankan oleh petugas dari Unit Laka Lantas Polres Jakarta Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. (Miftahul Ghani/Dwinarto)

