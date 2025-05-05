Warga Amankan Terduga Pelaku Eksploitasi Remaja, Polisi Temukan Bukti Video

BEKASI – Seorang pria diamankan warga di sebuah apartemen wilayah Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, usai diduga hendak melakukan tindakan tidak senonoh terhadap seorang remaja perempuan di bawah umur.

Menurut keterangan warga, penangkapan ini bermula dari laporan sejumlah korban yang mengaku telah menjadi sasaran bujuk rayu pelaku melalui aplikasi pertemanan. Setelah berhasil membujuk korban untuk bertemu, pelaku diduga merekam tindakan asusila secara diam-diam dan menggunakannya untuk mengancam korban.

Dari pemeriksaan awal terhadap ponsel pelaku, polisi menemukan sejumlah rekaman video yang diduga berkaitan dengan aksinya. Mayoritas korban disebut masih berstatus pelajar dan di bawah umur. Usai diamankan warga, pelaku langsung diserahkan ke Polres Metro Bekasi Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut. (Dwinarto)

