Lupa Matikan Kompor, 150 Motor Buruh Ludes Terbakar di Jepara

Tim iNews TV , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |14:12 WIB
Lupa Matikan Kompor, 150 Motor Buruh Ludes Terbakar di Jepara
Lupa matikan kompor, 150 motor buruh ludes terbakar di Jepara.
JEPARA – Kebakaran hebat melanda area parkir buruh pabrik di Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Sedikitnya 150 sepeda motor milik para buruh hangus terbakar setelah api dari sebuah warung makan menyambar area parkir di belakang pabrik.

Kepulan asap pekat menyelimuti lokasi kejadian yang terdiri dari deretan warung dan lahan parkir. Api yang diduga berasal dari sebuah warung makan dengan cepat merambat dan menghanguskan empat warung lainnya serta seluruh motor yang terparkir.

Berdasarkan informasi awal, kebakaran diduga dipicu oleh kelalaian pemilik warung yang lupa mematikan kompor gas saat menutup usaha. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai Rp2 miliar.

Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Hingga kini, penyelidikan masih berlangsung. (Dwinarto)

(Tuty Ocktaviany)

