Kebakaran Hanguskan Kandang Ternak dan Pemanggang Ikan

Sebuah kebakaran besar menghanguskan kandang ternak dan pusat pemanggang ikan/Foto: MNCTV

REMBANG – Sebuah kebakaran besar melanda Desa Psar Banggi, Rembang, Jawa Tengah, menghanguskan kandang ternak dan pusat pemanggang ikan. Tiga ekor sapi, dua kambing, serta berbagai peralatan pemanggang ikan dan sebuah sepeda motor turut terbakar dalam peristiwa ini.

Kandang yang terbuat dari bahan bambu dan kayu membuat api cepat membesar, sehingga petugas pemadam kebakaran harus bekerja keras lebih dari dua jam untuk mengendalikan si jago merah.

Kebakaran diduga disebabkan oleh korsleting listrik, dengan kerugian yang diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Pemilik kandang hanya bisa pasrah melihat ternaknya terbakar hidup-hidup. (Dwinarto)





(Fetra Hariandja)