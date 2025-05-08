Siswa SDN Jati 03 Sambut Meriah Kunjungan Prabowo dan Bill Gates Tinjau Program MBG

Tim iNews TV , Jurnalis-Kamis, 08 Mei 2025 |15:58 WIB
Siswa SDN Jati 03 sambut meriah kunjungan Prabowo dan Bill Gates tinjau program MBG. (Foto: MNCTV)
JAKARTA TIMUR – Presiden Prabowo Subianto mengajak pendiri Microsoft dan tokoh filantropi dunia, Bill Gates, meninjau langsung pelaksanaan program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Jati 03, Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (7/5/2025). Kehadiran keduanya disambut sorak sorai dan antusiasme tinggi dari para siswa.

Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo memperkenalkan tumpukan kotak makan berbahan stainless steel yang akan dibagikan kepada seluruh siswa. Ia bahkan membuka salah satu kotak makan tersebut dan memperlihatkan menu makan siang bergizi yang disiapkan bagi para murid.

Tak hanya meninjau pembagian makan siang di dua kelas, Prabowo dan Bill Gates juga melihat pelaksanaan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah, termasuk pemeriksaan kebersihan mulut dan gigi siswa. Program MBG menjadi salah satu prioritas pemerintahan Prabowo, yang mendapat perhatian khusus dari Bill Gates dalam rangka kolaborasi potensial di bidang gizi dan kesehatan anak-anak Indonesia. (Dwinarto)

(Tuty Ocktaviany)

